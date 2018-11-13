В ЕС осудили псевдовыборы на оккупированном Донбассе

В Евросоюзе заявили, что так называемые "выборы" являются ничтожными и не имеют юридической силы.

В Европейском Союзе осудили проведенные Россией псевдовыборы на временно оккупированной части Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

«На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ сегодня (12 ноября - УНИАН) ЕС решительно осудил так называемые «выборы», проведенные 11 ноября поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями, является вопиющим нарушением международного права, украинского законодательства и Минских соглашений. Мы считаем их ничтожными и не имеющими юридической силы», - говорится в сообщении.

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При этом в ЕС заявили, что Минские соглашения остаются ключевым инструментом для достижения долговременного мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на оккупированных территориях Украины является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия ответит за их проведение.