Порошенко: боевики в десять раз увеличили количество обстрелов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач.

“Количество обстрелов, которые применяли против Вооруженных Сил террористы, возросло с 10 до 90-100 за сутки”, - сказал президент.

Читайте такжеБоевики обстреляли из артиллерии Дебальцево: погиб 12-летний ребенок, 10 человек ранены (фото, видео)Президент напомнил, что 9 декабря 2014 года был подписан документ о введении артиллерийской тишины на Донбассе.

"Этот документ был эффективным, но продержался меньше месяца, поскольку, начиная с 7 января произошла значительная эскалация напряжения, которую осуществили Россия и террористические группировки на востоке", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в течение прошлых суток боевики 99 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты Донецкой и Луганской областей.