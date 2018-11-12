Порошенко хочет внести изменения в Конституцию из-за псевдовыборов на Донбассе

Порошенко отметил, что одним из ключевых элементов его деятельности на посту президента является реформа децентрализации.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

Порошенко отметил, что одним из ключевых элементов его деятельности на посту президента является реформа децентрализации.

«Помните, как все скептически улыбались, что все это обещают, но деньги из центра никто никогда не отдаст, но это была принципиальная позиция моя и правительства. Кстати, мы подготовили изменения в Конституцию, которые должны обеспечить конституционную поддержку изменениям к децентрализации», - заявил он.

«Сегодня я могу отметить, в связи с тем, что прошли незаконные «выборы» вчера на оккупированных территориях, в связи с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей - те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент. Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку это требует двух сессий, сделаем с 1 января 2020-го или 2021 годов, но наше движение вперед должно быть таким, когда никто нас не остановит», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

*** Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации.

Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте об изменениях в Конституцию нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.