"Путин уже проголосовал за тебя": в небе над Горловкой запустили кампанию против "выборов" на Донбассе (видео)

Бойцы Сил специальных операций потролили "выборы" в ОРДЛО.

Бойцы Сил специальных операций совместно с неравнодушными украинцами из Донецка отправили в небо над временно оккупированной Горловкой около 4 тысяч листовок.

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Напоминали о незаконности псевдовыборов и уголовной ответственности, предусмотренной законом Украины за терроризм и сепаратизм. Соответствующее видео распространил фонд "Повернись живим".

"11 ноября на оккупированной части Луганской и Донецкой областей боевики пытались провести так называемые "выборы". В этот день бойцы ССО на воздушных шариках отправили в Горловку листовки, в частности, с такими надписями: "Нет – фейковым выборам на оккупированной территории. Голосуешь за террористов – предаешь Украину!" и "Выборы без выбора. Путин уже проголосовал за тебя. За терроризм и сепаратизм предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Кроме того, в листовках напомнили о программе СБУ "Тебя ждут дома". Она разъясняет, как именно, благодаря сотрудничеству с украинскими силовыми структурами, люди с оккупированной территории могут избежать уголовной ответственности.