Украина лоббирует в ЕС новые условия отмены санкций против РФ, требуя компенсации убытков (документ)

Об этом говорится в позиционном документе украинского МИД, который подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам и направлен всем главам МИД стран ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда» и приводит копию данного документа, две страницы на английском.

"Украина обеспокоена идеями (в Евросоюзе) о том, чтобы снизить давление санкционной политики ЕС в отношении России и продолжить сотрудничество с российской властью несмотря на то, что Москва до сих пор не принимает обязательство остановить агрессию (против Украины)", - начинается данный документ.

Киев обосновывает причины, по которым даже диалог об ослаблении или снятии санкций пока является невозможным.

"Москва распространяет в ЕС пропаганду насилия и поддерживает терроризм... ЕС в 20 решениях за прошлый год выдвинул в РФ 24 требования по деэскалации ситуации, достижения мира и стабильности в Украине. Россия выполнила только 4 из них, и дальше демонстрирует полное игнорирование международного права", - говорится в документе.

Киев приводит также несколько позиций, которым, по мнению Украины должен следовать Совет ЕС. В частности, они в нескольких формулировках предостерегают Европу от смягчения санкций с целью "договориться с Путиным".

"К санкциям привело нарушение Россией международного права, а не наоборот. Поэтому основанием для снятия санкций должно быть восстановление четкого соблюдения международного права со стороны РФ, а не наоборот", - напоминают украинские дипломаты.

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"Уступки относительно санкций будут означать готовность ЕС на уступки в вопросах соблюдения международных принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ... Это приведет к замораживанию конфликта на Донбассе и отложению крымской проблемы на длительный срок", - говорится также в документе.

Особую важность имеет новое требование относительно условий полного снятия санкций, которое до сих пор не обнародовалось в официальных документах МИД.

"Для того, чтобы (Евросоюзом) рассматривалась возможность полного снятия санкций с России и возвращения к политике "отношений как обычно", нужно не только завершения оккупации и дестабилизации Россией Крыма и Донбасса, но также согласие России на полную компенсацию всех убытков, нанесенных Украине в соответствии с международно признанной практикой", - настаивает МИД Украины.

Также в Киеве считают, что возможность для формализации отношений ЕС-Евразийский союз должна появиться только при условии предпосылки выполнения Москвой минских договоренностей.

Продолжить дискуссию между Киевом и Брюсселем по этому вопросу предлагается во время саммита Украина-ЕС.