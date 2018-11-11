Договариваться с РФ бесполезно: Порошенко назвал единственный способ возвращения мира на Донбасс

Президент подчеркнул, что РФ не выполняет даже зафиксированные на бумаге свои обязательства.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договариваться с РФ о мире на Донбассе бесполезно, только миротворцы ООН могут заставить ее выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить выполнение безопасностного компонента Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам по результатам трехсторонних переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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«Мы (с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель - УНИАН) обсудили продвижение предложения Украины о введении миротворческой миссии на оккупированной территории Донбасса и поддержку этой позиции со стороны наших партнеров по «нормандскому формату» - Франции и Германии, ранее свою поддержку высказывали Великобритания и США и многие другие страны», - сказал глава государства.

По мнению Порошенко, только миротворцы способны обеспечить выполнение безопасностного компонента Минских соглашений, а именно - прекратить обстрелы и заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства.

«Потому что бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоят подписи президента или уполномоченного Россией представителя. Это точно неприемлемо», - подчеркнул президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе.

По его словам, страны вынесут на рассмотрение Совбеза эту резолюцию.