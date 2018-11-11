Украина может адекватно ответить России на ее возможную агрессию в Черном море – Полторак

По словам министра обороны, Украина в Черном море имеет возможности для маневра и наращивания сил.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Украина готова адекватно отвечать России на ее возможные агрессивные действия в Черном море.

Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».

Отвечая на вопрос просчитывает ли Украина и готова ли отвечать России в случае возможных ее «гибридных» агрессивных действий в Черном море, министр сказал: «Точно готовы. Мы, конечно, делаем выводы из того, что происходит в Азовском море. У нас есть там (в Черном море - УНИАН) возможности для маневра и наращивания усилий».

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«Россия не является полноправным хозяином Черного моря, потому что там есть страны Альянса, там есть их интересы и, я думаю, что даже если не принимать во внимание, что там есть страны НАТО, наши возможности там намного большие (чем в Азовском море - УНИАН) и возможности наши адекватно отвечать тоже намного большие», - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.