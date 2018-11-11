Порошенко принял участие в церемонии празднования 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже (фоторепортаж)

В Париже Порошенко также примет участие в открытии «Парижского форума ради мира», который инициирован президентом Франции.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко вместе с лидерами стран мира в Париже принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине окончания Первой мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент находится с рабочим визитом во Франции.

Отмечается, что мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились возле Триумфальной арки в Париже. Участие в церемонии приняли президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, президент США Дональд Трамп с супругой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран "Большой семерки" и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

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Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь возле Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны. Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

Кроме того, глава Украинского государства примет участие в открытии «Парижского форума ради мира», который инициирован президентом Франции.

"Ключевой задачей Форума является укрепление дела мира путем улучшения глобального управления и поддержки действий, которые способствуют снижению международной напряженности, сотрудничества между государствами для решения трансграничных проблем. По примеру Парижской конференции по климату, «Парижский форум ради мира» имеет целью стать платформой для обмена опытом и новаторскими решениями, которая объединит всех участников процесса глобального управления: глав государств и правительств, представителей управленческих органов местного и национального уровней, региональные и международные организации, гражданское общество", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже мировые лидеры отметят 100-летие завершения Первой мировой войны.