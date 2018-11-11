НАТО в день псевдовыборов в ОРДЛО обратился к России

В Альянсе заявили, что не признают результатов псевдовыборов.

Организация Североатлантического договора (НАТО) призывает власти Российской Федерации вывести ее войска с оккупированного Донбасса и прекратить поддержку контролируемых ею боевиков в день псевдовыборов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

"НАТО не признает, как сообщается, "выборы", проводимые 11 ноября в самопровозглашенных и непризнанных "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия на пути к мирному урегулированию конфликта", - отмечается в заявлении.

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"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Россию вывести ее войска и прекратить всю поддержку вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях в Украине", - заявили в Альянсе.

"Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, и поддерживаем усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сегодня, 11 ноября, проходят так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

Также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявили, что так называемые «выборы» не соответствуют ни букве, ни духу Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и председатель СБУ Василий Грицак предупредили об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО.

Грицак заявил, что российские власти в Москве уже назначила новых главарей для осуществления управления на оккупированном Донбассе, а теперь хотят их легитимизировать путем проведения так называемых «выборов».

«Так называемые главы «ДНР» и «ЛНР» уже назначены в Москве - это Пушилин и Пасечник», - отметил Грицак.

«Осталось немного - фактически придать видимость легитимности проведению этого действа на Донбассе», - добавил он.

Также Грицак заявил, что в Москве уже определили «результаты» поддержки главарей боевиков и явки населения на псевдовыборах на оккупированном Донбассе. По данным СБУ, «предварительно уже нарисовали для «победы» Пушилина в так называемой «ДНР» 55%, Пасечника в «ЛНР» - 63%».