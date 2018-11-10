Порошенко призвал жителей Донбасса не идти на организованные оккупантами так называемые "выборы"

Порошенко подчеркнул, что Россия организует голосование только для того, чтобы «выбрать» уже назначенных ею следующих марионеток.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, не участвовать в запланированных на завтра оккупантами так называемых «выборах».

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Об этом говорится в видеообращении главы Украинского государства, обнародованном в Facebook. По словам Порошенко, вскоре партнеры Украины выскажутся относительно организованных Россией так называемых «выборов» на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«В ближайшие часы мы ожидаем и заседание стран «Большой семерки», и реакцию наших партнеров по ЕС, партнеров из США, Канады и всего мира», - сказал он.

Президент призвал украинцев, которые вынуждены проживать на оккупированных территориях, не отдавать свои голоса, не участвовать в фейковых выборах.

«Это РФ в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, в нарушении законодательства. И сегодня Россия делает этот шаг только для того, чтобы «выбрать» уже назначенных ею следующих марионеток», - отметил Порошенко.

«Украина будет жестко противодействовать этому, будет предпринимать все меры, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас за нами, с украинцами», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.

Глава МИД Павел Климкин заявил, что Россию и ее приспешников ожидает ужесточение международных санкций после проведения так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донбасса.