За день "режим тишины" нарушили 138 раз - ОБСЕ

По данным наблюдателей, за последние несколько дней ситуация безопасности в зоне АТО значительно ухудшилась, зафиксировано значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня всеми сторонами, передає Українська правда.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ попала под обстрел в Чермалыке

"За 24 часа (до 8:00 16 января) зафиксировано 138 нарушений "режима тишины" - 64 со стороны Вооруженных Сил Украины и 74 - от вооруженных групп "ДНР" и "ЛНР", - говорится в докладе.

При этом наблюдатели отметили, что аэропорт Донецк и его окрестности являются наиболее проблемной территорией в зоне конфликта.