За день "режим тишины" нарушили 138 раз - ОБСЕ
23:42, 17 января 2015Политика
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В течение суток в зоне АТО зафиксировано 138 нарушений "режима тишины". Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ.
За сутки зафиксировано 138 нарушений "режима тишины" / УНИАН
По данным наблюдателей, за последние несколько дней ситуация безопасности в зоне АТО значительно ухудшилась, зафиксировано значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня всеми сторонами, передає Українська правда.
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"За 24 часа (до 8:00 16 января) зафиксировано 138 нарушений "режима тишины" - 64 со стороны Вооруженных Сил Украины и 74 - от вооруженных групп "ДНР" и "ЛНР", - говорится в докладе.
При этом наблюдатели отметили, что аэропорт Донецк и его окрестности являются наиболее проблемной территорией в зоне конфликта.
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