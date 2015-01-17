В АТО усилят проверку продуктов, которые передают военным

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра АТО Андрей Лысенко. По его словам, будут тщательнее проверятся продукты и другие предметы, которые передают граждане украинским военным.

Читайте такжеВ Станице Луганской при взрыве на блокпосту погиб военный, еще трое ранены

Украинские военные также будут более внимательными к этому.

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что один военный погиб и 3 тяжело ранены из-за взрыва на блокпосту в Станице Луганской после того, как солдаты попытались открыть банку меда, которую им принес пожилой мужчина, назвавшись местным жителем.