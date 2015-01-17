В АТО усилят проверку продуктов, которые передают военным
15:42, 17 января 2015Политика
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Руководство АТО намерено усилить проверку передаваемых военным продуктов из-за взрыва банки с медом на блокпосту в Луганской области, в результате чего погиб военнослужащий.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра АТО Андрей Лысенко. По его словам, будут тщательнее проверятся продукты и другие предметы, которые передают граждане украинским военным.
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Украинские военные также будут более внимательными к этому.
Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что один военный погиб и 3 тяжело ранены из-за взрыва на блокпосту в Станице Луганской после того, как солдаты попытались открыть банку меда, которую им принес пожилой мужчина, назвавшись местным жителем.
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