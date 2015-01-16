В Госдуме назвали резолюцию Европарламента банальной

Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

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"Призывая сохранить и даже усилить санкции против России, Европарламент идет путем поддержания напряженности в Европе. Банально и опасно", - заявил он.