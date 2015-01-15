Кубив назначен представителем президента в Верховной Раде

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента. «Назначить Кубива Степана Ивановича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)»,– говорится в указе.

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Другим указом Петр Порошенко уволил своего предыдущего представителя в парламенте Руслана Князевича.

Напомним, Степан Кубив возглавлял Национальный банк с февраля по июнь 2014 года.