Российская агрессия серьезно подрывает права людей, живущих на оккупированных территориях - постпред Украины в ООН

По его словам, Россия должна предотвращать гуманитарные кризисы на территориях, находящихся под временным контролем.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко подчеркнул, что российская агрессия серьезно подрывает права людей, которые остаются на оккупированных территориях, в частности в Крыму и Донецкой, и Луганской областях.

Об этом он заявил во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН по работе Совета по правам человека ООН, передает ТСН.

Ельченко подчеркнул, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации не только негативно влияет на безопасность и гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой областях, но и серьезно подрывает основные права человека и основные свободы гражданских лиц, которые остаются на территориях, которые не контролируются украинским правительством.

"Не следует игнорировать серьезные нарушения и нарушения прав человека и основных свобод, которые осуществляют российские оккупационные администрации на Донбассе и в Крыму. Россия должна выполнять свои обязательства как государства-оккупанта и предотвращать гуманитарные кризисы на территориях, находящихся под временным контролем", - отметил он.

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Между тем, Украина, по его словам, высоко ценит вклад Совета по правам человека в решении ситуации с правами человека в Украине, в том числе в оккупированном Крыму.

Постпред Украины также подчеркнул, что Украина высоко ценит работу мониторинговой миссии по правам человека и обязуется продолжать тесное сотрудничество с ней. Впрочем Ельченко подчеркнул на необходимости получения им беспрепятственного доступа к оккупированному полуострову.

"Несмотря на отказ Российской Федерации во въезде на территорию украинского полуострова, миссия имела несколько надежных источников информации для проведения качественного мониторинга событий в области прав человека в оккупированном Крыму. В то же время, признавая усилия УВКПЧ ООН в дистанционном наблюдении за ситуацией, мы одновременно продолжаем настаивать и требовать прямой отчетности с места", - отметил Ельченко.

По его словам, продолжающиеся нарушения прав человека во всем мире четко демонстрируют необходимость уделять больше внимания профилактическим действиям. "К сожалению, нормы международного права в области прав человека и международного гуманитарного права нарушаются и попираются, при чем безнаказанно", - констатировал украинский постпред.

Ранее сообщалось, что Украина и Германия совместно работают над созданием миротворческой миссии для Донбасса.