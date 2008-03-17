Балога не понимает: у нас сегодня кто в оппозиции – Партия регионов или БЮТ?

Объявленное блоком Юлии Тимошенко намерение любой ценой добиваться безотлагательного принятия Верховной Радой решения об увольнении с должности киевского городского председателя Леонида Черновецкого будет иметь чрезвычайно серьезные следствия для хода политической ситуации в стране. Об этом заявил глава Секретариата Президента Виктор Балога, сообщает официальный сайт Президента.

Балога отметил, что вопрос власти в Киеве нужно решать исключительно в юридической плоскости, а не исходя из политических вкусов. Именно поэтому Президент отстранил Л.Черновецкого от выполнения должностных обязанностей на время проведения проверки специально созданной комиссией, подчеркнул Балога: «пока не обнародованы выводы по итогам проверки, довольно странно слышать обвинение от правительственных чиновников о совершенных преступлениях, злоупотреблениях и коррупции в Киевраде. Такие вердикты может выносить только суд, но никак не политики или министры».

«Не хочу быть предвестником грустных событий, но ВР опять может охватить кризис. Его катализатором станет поведение фракции БЮТ, ведь эта политическая сила уже объявила ультиматум: или отставка Л.Черновецкого, или блокирование Рады, - заявил глава СП. - Считаю такой подход вредным и неестественным, потому что выходит, что власть в лице части правящей коалиции будет препятствовать сама себе. У нас сегодня кто в оппозиции – Партия регионов или БЮТ? Выглядит так, будто БЮТ хочет оппонировать коалиции, то есть себе же. Здесь стоит услышать и позицию коалиционного партнера – блока «Наша Украина – Народная самооборона», с которым БЮТ, судя по всему, не советовался и не собирался это делать».

Отдельно В.Балога прокомментировал критические высказывания Премьер-министра Ю.Тимошенко о последнем решении Конституционного Суда относительно действия нормы об императивном мандате для депутатов местных Советов. По его мнению, слова руководителя правительства о намерении БЮТ добиться освобождения от должностей КС является ничем иным, как открытым прессингом на единственный орган конституционной юрисдикции в государстве. «Премьер говорит о каком-то скрытом давлении на КС, в то же время сама на публичной пресс-конференции, в сущности, угрожает судьям, то есть давит на них, не таясь. Это недопустимо с любых позиций».

“Истерик здесь не надо, они – никудышний советчик в государственных делах», добавил глава СП.