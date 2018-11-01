В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о сопровождении выборов на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу и сопроводить проведение выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей должны сами решить вопрос о сопровождении "выборов" со стороны Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС. "У территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые в первую очередь должны сами определить тот режим контроля, который они бы посчитали уместным и возможным. Это решение руководства этих двух республик", - сказал Песков.

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Что касается предложения по контролю границы, то, по словам Пескова, "опять же здесь нужно понять позицию руководства двух республик Донбасса, насколько они готовы к реализации подобной инициативы". "Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и собственно, какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", - уточнил он. При этом пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко этот вопрос ранее не обсуждали.

Песков также не стал говорить, согласилась бы Россия на предложение Белоруссии. "Я не могу вам сказать, я не знаю точной модальности этого, я не знаю отношения Донбасса к этой инициативе. Как я могу сформулировать какую-то позицию Российской Федерации?" - сказал Песков.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что может взять на себя ответственность за обеспечение мира на востоке Украины и сопровождать выборы на Донбассе, если будет уверен, что мировые игроки не планируют сделать Украину ареной для противостояния России.