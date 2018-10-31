Разрыв соглашения с РФ по Азовскому морю сделает Керченский пролив фактически российским - Тука

Расторжение договора означает, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

Расторжение двустороннего соглашения с Россией по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским.

Об этом в эфире Hromadske.ua заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, расторжение соглашения по Азову будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

«Можно надувать щеки, пока не лопнешь, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, что с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами - УНИАН). Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами», - пояснил Тука.

В то же время согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море и Керченский пролив, в частности, разделены пополам. Тука подчеркнул, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль РФ над проливом.

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«Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, извините, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения», - подытожил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 30 октября заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина может получить новый территориальный спор с Российской Федерацией в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Она считает, что соответствующее соглашение было заключено неправомерно с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву.

По ее словам, Украина также утверждает, что на Азовское море распространяется применение международной морской конвенции.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного их использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении линии раздела на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, которая обозначена на картах и планах. Российская сторона считает, что, в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками СССР не разграничивались.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией о нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

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В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. По этой причине затем в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

Трибунал ООН в июне 2019 года начнет слушания относительно юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.