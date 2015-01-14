В Кабмине появился еще один грузин - Саакашвили
14:37, 14 января 2015Политика
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что первым заместителем министра юстиции Украины назначен гражданин Грузии Гия Гецадзе.
Гецадзе стал заместителем Петренко - Саакашвили / infonet.ge
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Мой друг Гия Гецадзе назначен первым заместителем министра юстиции Украины…", - написал он.
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Справка УНИАН. Гецадзе в 1995 году закончил факультет международной юриспруденции Тбилисского государственного университета.
Во время пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Гецадзе занимал высокие должности, в частности, был первым заместителем министра юстиции страны.
Как известно, в декабре 2014 года Министерство здравоохранения Украины возглавил Александр Квиташвили, а первым заместителем главы МВД была назначена Эка Згуладзе.
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