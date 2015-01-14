В Кабмине появился еще один грузин - Саакашвили

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Мой друг Гия Гецадзе назначен первым заместителем министра юстиции Украины…", - написал он.

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Справка УНИАН. Гецадзе в 1995 году закончил факультет международной юриспруденции Тбилисского государственного университета.

Во время пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Гецадзе занимал высокие должности, в частности, был первым заместителем министра юстиции страны.

Как известно, в декабре 2014 года Министерство здравоохранения Украины возглавил Александр Квиташвили, а первым заместителем главы МВД была назначена Эка Згуладзе.