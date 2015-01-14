Президент: надо ужесточить ограничения на передвижение на подконтрольные боевикам районы Донбасса

Об этом говорится в его обращении в связи с трагедией под Волновахой, которое обнародовано во вторник вечером.

”В связи с террористической атакой мы вынуждены еще больше усилить ограничения на передвижение через линию, за которой находятся подконтрольные боевикам районы Донбасса. А возведение фортификационных сооружений, которые защищают от возможной контратаки со стороны боевиков - почти завершено”, - отметил глава государства.

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