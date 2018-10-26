Электронные выборы уверенно выигрывает Наливайченко

Политик – абсолютный победитель президентского рейтинга соцсетей.

Лидер Движения “Справедливость” Валентин Наливайченко занимает первое место в народных праймериз – электронном голосовании общенационального проекта “Україна Славетна”.

Голосование происходит в соцсетях. Два месяца подряд люди выбирают именно. Наливайченко, – передает пресс-служба политика.

“Праймериз особенно часто используются в США. Предыдущие выборы популярны также в Великобритании, Израиле, Испании, с 2005 года — в Италии, с 2006 — в Франции. Мы делаем их в Украине”, – подчеркнул координатор общенационального проекта “Україна Славетна” В. Зубанов.

Голосование стартовало 4 сентября и охватило все регионы Украины. Рейтинг проходил в три этапа: первый – 12 рейтинговых политиков, второй – 6 полуфиналистов, 3 – финал – тройка лучших.

Цель рейтинга: проанализировать популярность участников в социальных сетях и предоставить возможность лидерам проверить эффективность деятельности областных партийных ячеек.

“Движение “Справедливость” не финансируется олигархами и не бронирует себе мест в заказных рейтингах. Мы доверяем только народным голосованиям и неподконтрольным соцсетям. Я благодарен украинцам за голоса. Не подведу”, – отметил Валентин Наливайченко.

Напомним, комментируя заявления Рабиновича и Поклонской, Наливайченко заявил, что «задачи Кремля упорно выполняют его бесы».