Порошенко может предложить ВР разрешать иностранцам возглавлять Антикоррупционное бюро - Чубаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом очередного заседания конкурсной комиссии.

"Мы все хотим максимально расширить конкурентоспособное поле, понимаете, и здесь хотелось, чтобы были иностранцы, и надо было четче прописать в законе (о Национальном антикоррупционном бюро - УНИАН). Там есть некоторые такие моменты, которые дают возможность по-разному трактовать, а трактовка не является нашей задачей, задачей конкурсной комиссии... Одновременно, насколько я знаю, буквально, возможно, это будет завтра, будет зарегистрирован законопроект в Верховной Раде президентом Украины, где эти некоторые неудобства, которые нам мешают работать в конкурсной комиссии, они будут просто убраны, если депутаты поддержат", - сказал Чубаров.

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Он пояснил, что "задачей комиссии является дать возможность участвовать в конкурсе иностранцам, но утвержденным на должность директора Национального антикоррупционного бюро будет только гражданин Украины".

"Если конкурсная комиссия отберет какого-нибудь иностранца, он должен решить вопрос с получением гражданства Украины", - пояснил Чубаров.