У Порошенко заявили, что украинцы смогут попасть на экскурсию в АП

По словам заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, в здании АП будут проводиться экскурсии для всех желающих, сообщает 24tv.ua.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос корреспонденту 24tv.ua будут ли проводиться экскурсии, как в Белом доме в США.

"И в Администрацию Президента будут водить экскурсии, но если вы были у Белого дома, то вы видели, какой там стоит забор, и какая дистанция от забора к Администрации американского президента", - отметил Филатов.

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На предложения активистов, чтобы Петр Порошенко собственноручно спилил "болгаркой" забор вокруг администрации и таким образом сделал подарок людям, Филатов ответил, что надо понимать, что в стране сейчас "немного чрезвычайное положение", и это - меры безопасности для украинского гаранта.

Напомним, осенью 2014 года часть улицы Банковой, на которой расположена Администрация Президента, стала закрытой для рядовых украинцев. Чтобы попасть с улицы Институтской на Лютеранскую, нужно обходить другими путями.

В ноябре 2014 года несколько десятков активистов в масках пытались спилить забор возле Администрации Президента. В результате было задержано 16 человек.