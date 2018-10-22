Кива: СПУ призывает все политсилы объединиться для отмены повышения тарифов на газ

По словам политика, сейчас идет геноцид украинского народа, а газ по новым тарифам сможет оплатить только миллионер.

Повышение тарифов на газ для населения является необоснованным и убийственным, поэтому мы намерены создать Всеукраинский координационный совет народного сопротивления для защиты прав граждан, сообщил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Повышение тарифов на газ для населения является необоснованным и убийственным! Поэтому руководством партии принято решение о проведении экстренного заседания политсовета Социалистической партии Украины, на котором будет рассмотрен вопрос об организации бессрочной акции протеста. Мы призываем все политические силы объединиться и создать Всеукраинский координационный совет народного сопротивления», – написал он на своей Facebook-странице.

Он также подчеркнул, что призывает объединиться всех, кто хочет спасти страну, «независимо от их цветов и флагов».

«К нам поступают тысячи звонков в день от простых граждан с просьбой стать на их защиту. Они готовы выйти на улицу и бороться за свои права! И мы готовы отстаивать права людей и будем стоять на страже социальных гарантий для народа Украины до конца!», - отметил И.Кива.

По словам политика, в настоящее время идет геноцид украинского народа, а газ по новым тарифам сможет оплатить только миллионер.

«Люди уже не понимают, как они переживут эту зиму. Это смертный приговор для большей части населения нашей страны», – говорится в обращении главы СПУ.