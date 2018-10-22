Высший суд Швейцарии отклонил жалобу РФ в споре с Укрнафтой по отнятому имуществу в Крыму

Швейцарский суд отклонил жалобу России об отмене арбитражных решений по юрисдикции относительно Крыма и постановил взыскать с нее судебные издержки в общей сумме 550 000 швейцарских франков.

«Укрнафта» и одиннадцать других украинских компаний одержали значительную победу над Российской Федерацией в Швейцарском федеральном верховном суде в разбирательствах, связанных с аннексией Крыма.

Как сообщается, решение, принятое 16 октября 2018 года после редкого публичного слушания, подтверждает полномочия международных арбитражных судов удовлетворять исковые требования об ответственности России за нарушения международного права на Крымском полуострове.

Решение, вероятно, повлияет на судебные разбирательства, инициированные другими украинскими компаниями против России из-за противоправного захвата украинской собственности в Крыму.

Своим решением высший суд Швейцарии отказал РФ в обжаловании двух ранее принятых арбитражных решений, которые подтвердили право украинских компаний предъявлять иски к России в отношении их инвестиций в Крыму. Эти два решения были вынесены в делах ПАО «Укрнафта» против Российской Федерации и ООО «Стабил» и другие против Российской Федерации.

Судебные иски были поданы из-за захвата представителями России и последующей национализации так называемым “Государственным советом Крыма” двух сетей автозаправочных станций в Крыму после российского вторжения и аннексии территории Крыма в 2014 году.

В 2015 году «Укрнафта» и истцы в деле «Стабил» подали исковые заявления против России в международный арбитражный суд, ссылаясь на нарушение Россией двустороннего российско-украинского инвестиционного договора 1998 года. Оба арбитража администрировались Постоянной палатой третейского суда в Гааге. Россия не признала юрисдикцию арбитражного суда и отказалась участвовать в арбитражном разбирательстве.

Но в июне 2017 года состав арбитража постановил, что он уполномочен рассматривать оба иска в соответствии с российско-украинским договором, несмотря на отказ России участвовать в разбирательствах. Суд постановил, что Россия несет ответственность по украинско-российскому договору за захват украинских инвестиций, осуществленных на территории Крыма до аннексии.

Решения арбитров по юрисдикции в этих двух делах являлись четвертым и пятым по очереди арбитражными решениями по юрисдикции вынесенными против Российской Федерации в отношении аннексированого Крыма на данный момент и являются первыми решениями, обжалование которых было рассмотрено судом. Во всех пяти арбитражах, в которых были вынесены письменные решения о юрисдикции, арбитры подтвердили компетенцию рассматривать иски к России, поданные украинскими инвесторами, чьи инвестиции в Крым были экспроприированы после российского захвата этой территории в 2014 году. Эти пять решений впервые провозгласили, что двусторонний инвестиционный договор применяется к действиям оккупационных властей на территории, которую международное сообщество признает незаконно аннексированной.

Разбирательства в этих делах проходили в Женеве, и после вынесения юрисдикционных решений, Россия обратилась в швейцарский суд с ходатайством об их отмене. Теперь Швейцарский федеральный трибунал вынес решение против России и пришел к выводу, что решения арбитража были верными.

Соответственно, Швейцарский федеральный трибунал отклонил ходатайство России об обжаловании решений о юрисдикции и постановил взыскать с России судебные издержки и компенсацию украинским компаниям за их юридические расходы в процессе обжалования в общей сумме 550 000 швейцарских франков. Сами арбитражные разбирательства будут продолжены. В ближайшее время ожидается, что арбитражные трибуналы вынесут свои окончательные решения по существу исковых требований украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил» против России за экспроприацию их активов на сумму более 100 млн. долл. США.

Отметим, на данный момент рассматриваются по меньшей мере восемь арбитражных исков против РФ, вытекающих из ее действий в Крыму, но до сих пор только по одному из них было вынесено окончательное решение по существу. 2 мая 2018 года арбитражный трибунал в Гааге, Нидерланды, в арбитражном деле «Эверест Истейт» против Российской Федерации, вынес решение о взыскании с России в пользу украинских инвесторов 159 млн долларов США за конфискацию их объектов недвижимости в Крыму. Это решение в настоящее время является предметом исполнительного производства в Украине.

Два швейцарских арбитража, в которых в Женеве были вынесены решения по юрисдикции: дело ПТС № 2015-34, ПАО «Укрнафта» против Российской Федерации; а также дело ПТС № 2015-35, ООО «Стабил» и др. против Российской Федерации. Решения Швейцарского федерального трибунала: Urteile vom 16 Oktober 2018 (4A_396 / 2017, 4A_398 / 2017). Решение по существу от 2 мая 2018 года было вынесено в Гааге в деле ООО «Эверест Истейт» против Российской Федерации, дело ПТС № 2015-36.

Истцы во всех трех международных арбитражах были представлены юридической фирмой Хьюз Хаббард энд Рид (Hughes Hubbard & Reed LLP) из Вашингтона, округ Колумбия, США и Парижа, Франция. В процессе обжалования швейцарских арбитражных решений в Швейцарском Верховном суде украинские истцы были представлены фирмой Лалив (Lalive) из Цюриха и Женевы.