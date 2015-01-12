Савченко не собирается прекращать голодовку - адвокат

Об этом в Twitter написал ее российский адвокат Марк Фейгин.

“Вышел от Надежды Савченко. Ну, она не откажется от голодовки. Увы”, -сообщил Фейгин.

Вообщем, Надежда Викторовна продолжит голодать, ожидая решения своей судьбы сначала в Астане, на встрече глав государств и 26 января в ПАСЕ - Mark Feygin (@mark_feygin) January 12, 2015

Вместе с тем, другой адвокат Савченко, Николай Полозов отметил, что “за месяц голодовки она потеряла более 12 кг веса, но не утратила своей стойкости и веры в победу”.

Читайте такжеСША обеспокоены переводом Савченко в одиночную камеру - Госдеп Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей. Ее удерживают в московском СИЗО. 15 декабря Савченко объявила голодовку в связи с недопуском к ней врача.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.