Будапешт решил удвоить помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье

За 2 года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 млрд грн.

Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для мадьярского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривень.

"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи, сообщает "Радио Свобода".

В свою очередь, представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие мадьярской общины достигла 1,7 миллиардов гривень.

Читайте такжеВенгрия изменит название "уполномоченного по Закарпатью", но не его функции

"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.

Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии выделило почти 5 миллионов долларов на образование Закарпатской области Украины.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта и произносят присягу на верность Венгрии. При этом их призывают скрывать этот факт от украинских властей.