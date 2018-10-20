Глава Пентагона выразил сожаление по поводу расстрела в Керчи министру обороны РФ

Встреча состоялась в Сингапуре.

Во время совещания министров обороны АSEАN и партнеров по диалогу (СМОА плюс) в Сингапуре министр обороны США Джеймс Маттис выразил соболезнования по поводу расстрела в колледже аннексированной Керчи министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, пишет ТСН.uа.

По сообщению ведомства, это была первая встреча между чиновниками, разговор был коротким, а пересеклись они перед началом саммита.

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"Во время диалога глава Пентагона выразил Сергею Шойгу соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Он отметил, что в США тоже происходит подобное, и американцам понятны чувства россиян", - отметила пресс-служба.

Напомним, что 17 октября на территории оккупированного Крыма в городе Керчь произошел взрыв и стрельба в политехническом колледже. По последней информации, во время кровавой расправы погиб 21 человек, еще 68 пострадавших, 5 из которых находятся в коме.