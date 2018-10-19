Сегодня Верховная Рада проведет Час вопросов к правительству (трансляция)

Сегодняшней повесткой дня также предусмотрены к рассмотрению один законопроект и один проект постановления.

Сегодня Верховная Рада Украины проведет Час вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, он традиционно запланирован до 11.00, после чего должно состояться оглашение депутатских запросов.

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Кроме того, сегодняшней повесткой дня предусматривается рассмотреть законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также проект постановления, касающегося именных стипендий парламента для молодых ученых.

После этого пройдут выступления депутатов по разным вопросам.