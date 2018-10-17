В УКРОПе заявили о попытках окружения Порошенко сорвать президентские праймериз партии в Днепре

В УКРОПе напомнили президенту, что именно Днепр стал стеной на пути российской агрессии и не пустил ее вглубь Украины.

Президентские праймериз УКРОПа в Днепре пытаются сорвать по указанию близкого окружения главы государства.

Об этом сказано в заявлении «Украинского объединения патриотов».

Внутрипартийные выборы, которые уже прошли в девяти областях Украины, в Днепре должны были состояться 20 октября. На мероприятие, которое планировали провести в Днепровском академическом музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко, собирались прийти более 600 укроповцев и сторонников партии.

Очевидно, президенту не понравились эти многолюдные демократические собрания, на которых его не хвалят. Поэтому Днепропетровский областной совет во главе с Глебом Прыгуновым, членом партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», отказал УКРОПу в аренде помещения для встречи. Именно он должен был согласовать договор, заключенный между центральным офисом партии и театром в Днепре. Мы обладаем доказательствами того, что это ничтожное политическое давление организовал народный депутат из ближайшего окружения президента», – подчеркнули укроповцы.

В то же время в УКРОПе напомнили президенту, что Днепр – это город, в котором зародилась партия. Именно Днепр встал стеной на пути российской агрессии и не пустил ее вглубь Украины.

«Поэтому блокирование веча УКРОПа в Днепре мы расцениваем как очередное свидетельство того, что власть боится патриотов больше, чем Путина, и своими руками подогревает реванш прокремлевских сил», – отметили в «Украинском объединении патриотов».

Кроме того, в политсиле отметили, что переносят президентские праймериз в Днепре на 11 ноября и предупреждают власть: тысячи сторонников «Украинского объединения патриотов» из всех уголков страны готовы собраться прямо на центральной площади города, если помещения для политической силы будут закрыты.

«Господин президент, вам не запугать патриотов! Янукович в свое время тоже блокировал приезд оппозиционных политиков в свою вотчину – Донецк, а в ответ получил революцию и изгнание. Не повторяйте его ошибок хотя бы в этом!» – добавили укроповцы.