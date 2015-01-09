Встречу в "нормандском формате" проведут в Берлине 12 января

12 января в Берлине состоится встреча глав МИД в «нормандском формате».

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitter после телефонного разговора с министрами иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмаером, Франции Лораном Фабиусом и России Сергеем Лавровым.

«Положил трубку после разговора с коллегами из ФРГ, Франции и РФ. Единственный «прогресс» - договорились лично встретиться в Берлине. Работаем дальше…», - отметил он.

Поклав слухавку після розмови з колегами з ФРН, Франції та РФ. Єдиний "прогрес" - домовились особисто зустрітися в Берліні. Працюємо далі... — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2015

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«Нормандия опять приедет в Берлин. Встретимся там с министрами 12 января», - добавил позже Климкин.

Нормандія знову приїде до Берліна. Зустрінемося там з міністрами 12 січня. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 9, 2015

Как сообщал УНИАН, 6 января директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев проинформировал, что главы МИД Украины, Германии, Франции и России обсудят прогресс в консультациях Трехсторонней контактной группы по Донецкой и Луганской областям.