Столица штата Техаса установила дату для чествования жертв Голодомора в Украине
12:05, 17 октября 2018Политика
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Столица штата Техас город Остин официально присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Столица штата Техаса установила дату для чествования жертв Голодомора в Украине \ Фото УНИАН
Столица американского штата Техас Остин установила 10 ноября 2018 года Днем памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
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«Столица штата Техас город Остин официально присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине», - говорится в сообщении посольства Украины в США.
Мэр города Стив Адлер издал прокламацию, которая устанавливает 10 ноября 2018 Днем памяти жертв Голодомора.
Как сообщал УНИАН, 4 октября сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
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