Луценко представил себе ”радушный прием” у Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования нарушений законов представителями столичной власти позволят полноценно проверить деятельность Киевской городской государственной администрации.

Такое мнение он высказал в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (689) 15 - 21 марта 2008 г.

«Сомневаюсь, что парламентской комиссии позволят полноценно проверить деятельность Киевской администрации», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр объяснил это тем, что нынешний мэр столицы не допускает представителей государственных органов к проверке необходимой документации.

«Если Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ запретил допускать к необходимым материалам даже представителей полномочных государственных органов, если прятали бумаги от милиционеров и не открывали двери прокурорам, я могу себе представить, какой «радушный» прием будет оказан парламентским следователям», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что парламентской комиссии могут пригодиться выводы рабочей группы Кабинета министров, которой удалось найти подтверждение массовых нарушений и злоупотреблений со стороны столичных властей.

Кроме того, подчеркнул министр, соответствующие документы направлены в прокуратуру.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, собранный фактаж дает основания говорить как минимум о неэффективном управлении городом. «Верю, что на основании этих документов ВСК сделает однозначный вывод о необходимости смены руководства города», - сказал он.

Министр предположил, что после этого вопрос будет внесен в повестку дня сессии и будет принято единственно верное, политико-правовое решение о досрочных выборах мэра Киева. «Надеюсь, что они пройдут весной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Верховная Рада приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».

12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

13 марта Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушение им Конституции и законов.

14 марта народный депутат Украины Андрей ПОРТНОВ (фракция Блока Юлии Тимошенко) заявил, что в понедельник, 17 марта, в Верховной Раде Украины будет зарегистрирован проект постановления о назначении досрочных выборов мэра Киева и столичного городского совета.