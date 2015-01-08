Министр Жданов высказался за создание национальной лотереи для поддержки спорта
Деньги на подготовку к Олимпиаде и для развития массового спорта можно привлечь, создав Национальную олимпийскую лотерею.
Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
«Надо сделать национальную олимпийскую лотерею, которая будет работать в поддержку массового спорта и Олимпиады. В 2016 состоится Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Надо же готовиться, следующий год будет приоритетным для подготовки к Олимпиаде. И надо в законе прямо написать, что доход от лотереи - 25% - идет на поддержку спорта», - рассказал Игорь Жданов.
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В Советском Союзе часть средств от розыгрышей лотереи «Спортлото» направляли на развитие спорта. Также в России лотерея «Спортлото» поддерживала проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.