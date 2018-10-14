Порошенко: Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской Церкви

Президент заметил, что после канонического восстановления Вселенским патриархатом в епископском сане патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария было восстановлено сопричастие паствы с Вселенской церковью.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на торжественном мероприятии ко Дню защитника Украины на Софийской площади в Киеве.

Президент заметил, что после канонического восстановления Вселенским патриархатом в епископском сане патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария было восстановлено сопричастие паствы со Вселенской церковью.

«Служение епископата и духовенства украинских церквей больше не подлежат сомнению. Мы и раньше в этом не сомневались, но теперь никто не имеет права спекулировать на якобы неканоничности неподвластных Москве церквей», - подчеркнул глава государства.

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«Наконец, Вселенский патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленной еще в конце XVII века. Ясно и недвусмысленно ним заявлено, что русская православная церковь не имеет канонических прав относительно православной церкви в Украине, что наша православная церковь не должна подчиняться русской православной церкви. И Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви», - подчеркнул Порошенко.

Порошенко уверяет, что украинская власть не позволит Кремлю разжечь религиозную войну внутри Украины.

«Совместное строительство независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это - московская агентура», - заявил Порошенко.

«Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства», - добавил президент.

По словам Порошенко, автокефалия - это основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации.