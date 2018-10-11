Брифинг патриарха Филарета по предоставлению Томоса Украине (событие завершено)

9-11 октября 2018 года в Стамбуле проходило трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором решалась судьба Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

Патриарх Киевский Филарет дает брифинг по решению Вселенского патриархата относительно перспективы предоставления Томоса на автокефалию Украине.

Трансляцию ведет Телеканал Прямой.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

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19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Заседание проходит за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.

Как известно, в 1997 году патриарху Филарету была объявлена анафема Русской православной церковью. В июне 2018 года он обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею и Синоду Константинопольского патриархата с просьбой признать анафему недействительной.