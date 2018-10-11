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Брифинг патриарха Филарета по предоставлению Томоса Украине (событие завершено)

18:44, 11 октября 2018
Политика
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Патриарх Филарет дает брифинг о предоставлении автокефалии Украине / Фото УНИАН

Патриарх Киевский Филарет дает брифинг по решению Вселенского патриархата относительно перспективы предоставления Томоса на автокефалию Украине.

Трансляцию ведет Телеканал Прямой.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

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19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению Синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви. Заседание проходит за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.

Как известно, в 1997 году патриарху Филарету была объявлена анафема Русской православной церковью. В июне 2018 года он обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею и Синоду Константинопольского патриархата с просьбой признать анафему недействительной.

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Теги: #Филарет#автокефалия УПЦ КП