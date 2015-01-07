Вице-премьер Венгрии прокомментировал заявление Климкина о двойном гражданстве

Об этом сказал вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен во вторник, 6 января, в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает Мукачево.net.

Напомним, что в этот понедельник Павел Климкин, находясь в Ужгороде, заявил, что в ближайшее время на украинско-венгерской границе планируется ввести общую таможенную границу, чтобы выявлять тех граждан Украины, которые имеют двойное гражданство, ведь последнее противоречит Конституции.

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"Господин украинский министр иностранных дел может быть абсолютно уверен в том, что Венгрия не будет партнером (в делах), которые могли бы поставить под наименьшую угрозу интересы венгров в Закарпатье", - отметил Жолт Шемьен.