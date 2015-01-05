Климкин: Двойного гражданства не будет

Об этом министр заявил на пресс-конференции в Ужгороде после освящения памятника австрийской императрицы Марии-Терезии, передает Mukachevo.net.

"Вскоре будут применяться санкции к тем, кто имеет по два и более паспортов", - сказал Климкин.

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Далее он отметил, что уже в скором времени будет введен совместный таможенный контроль, который исключит случаи, когда на украинской таможне гражданин показывает один паспорт, а на европейской - другой.