Климкин: Двойного гражданства не будет
23:47, 05 января 2015Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что вскоре будут приняты меры в отношении лиц с двойным гражданством.
Вскоре будут приняты меры в отношении лиц с двойным гражданством, заявил министр / УНИАН
Об этом министр заявил на пресс-конференции в Ужгороде после освящения памятника австрийской императрицы Марии-Терезии, передает Mukachevo.net.
"Вскоре будут применяться санкции к тем, кто имеет по два и более паспортов", - сказал Климкин.
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Далее он отметил, что уже в скором времени будет введен совместный таможенный контроль, который исключит случаи, когда на украинской таможне гражданин показывает один паспорт, а на европейской - другой.
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