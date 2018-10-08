Луценко заявил о достаточном количестве доказательств для вручения Вилкулу подозрения в кратчайшие сроки

Генпрокурор подчеркнул, что за решения, подобные инкриминируемым Вилкулу, уже привлечены к уголовной ответственности много должностных лиц того периода, но только один он имеет статус народного депутата.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что прокуратура имеет достаточное количество доказательств для вручения подозрения сопредседателю фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула в кратчайшие сроки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил журналистам во время брифинга. "Я вижу достаточно доказательств, чтобы в кратчайшие сроки предъявить подозрение господину Вилкулу. Для этого нужно решение регламентного комитета, - оно фактически только что было получено, - а также решение Верховной Рады об отмене неприкосновенности народного депутата Вилкула. В следующий вторник оно будет рассматриваться в сессионном зале", - заявил Луценко.

По его словам, к уголовной ответственности привлечен ряд чиновников, совершивших действия, подобные тем, в которых следствие обвиняет Вилкула.

"За подобные решения уже привлечены к уголовной ответственности много должностных лиц того периода, но только один Вилкул имеет статус народного депутата. Поэтому только относительно него заседает Регламентный комитет и Верховная Рада. Другие при таких же обстоятельствах отвечают в соответствии с действующим законодательством, в менее публичной обстановке. Но уже есть приговоры, некоторые дела еще на стадии подозрения. Их есть по меньшей мере десятки, если говорить о категории "А" чиновников бывшей власти", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал законным представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Вилкула и направил в ВР заключение, в котором содержатся определенные замечания относительно качества представления.

По данным прокуратуры, Вилкул в должности председателя Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га.

Сегодня на заседании комитета Луценко представил доказательства следствия о незаконной передаче земельных участков в аренду Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату и предприятию «Арт ленд».

Комитет принял во внимание, что генеральный прокурор в рамках уголовного производства проведет дополнительную проверку статуса земельных участков, указанных в эпизоде представления об Орджоникидзевском ГОКе. Что касается земель предприятия «Арт ленд», то будет проведена проверка не базируются ли озвученные доказательства на показаниях, добытых незаконным путем.

Вилкул и его адвокат Алексей Баганец заявляет, что суд незаконно предоставил разрешение на прослушивание телефона депутата, поскольку на это не было разрешения парламента, так что доказательства получены незаконным путем.

Луценко ждет, что ВР рассмотрит представление о снятии неприкосновенности с Вилкула 16 октября.