Рада не дала согласия на привлечение нардепа Дунаева к уголовной ответственности

По данным Генпрокуратуры, в частности Дунаев, будучи народным депутатом, внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию.

Верховная Рада не дала согласия на привлечение народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, за представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение Дунаева к уголовной ответственности проголосовали 125 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В полном составе не голосовала фракция "Оппозиционный блок", а также группы "Воля народа" и "Видродження".

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября Луценко повторно внес в ВР представление о даче разрешения на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дунаева, Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

По данным Генпрокуратуры, в частности Дунаев, будучи народным депутатом, внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию. Прокуратура усматривает в его действиях основания для сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

Вместе с тем, 3 октября на заседании регламентного комитета ВР Луценко признал сомнительность судебной перспективы по делу Дунаева.

В то же время в тот же день Регламентный комитет одобрил заключение относительно представления о даче согласия на привлечение Дунаева к уголовной ответственности.

В заключении комитета указано, что представление генерального прокурора «законно, поскольку инициировано и представлено надлежащим образом субъектом представления».

Также в заключении комитета перечислен ряд замечаний относительно обоснованности и достаточности доказательств против Дунаева.

Все присутствующие на заседании члены комитета проголосовали за принятие заключения, кроме народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Папиева, который заявил о конфликте интересов и потому невозможности голосования за данное решение.