Россия хочет сорвать выборы в Украине дезинформацией и кибератаками - Порошенко

По словам президента, такое вмешательство будет происходить «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы».

Россия будет активно вмешиваться в избирательный процесс в Украине, используя различные средства, начиная от дезинформации, и заканчивая кибератаками.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на встрече с вновь избранными членами Центральной избирательной комиссии, передает пресс-служба АП.

«Перед вами стоят сейчас задачи чрезвычайно сложные. Мы уже сейчас видим и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию», - обратился к присутствующим глава государства.

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По словам президента, такое вмешательство будет происходить «и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы».

«И здесь я надеюсь на вашу эффективную работу для того, чтобы мы имели чрезвычайно эффективные средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа», - отметил глава государства.

Президент также сообщил о достижении договоренности с рядом международных партнеров Украины о сотрудничестве в вопросах кибербезопасности. «Я обращался к нашим партнерам, мы договорились о том, что по киберзащите мы начинаем активное сотрудничество. Так что выражаю твердую надежду, что результаты выборов будут надежно защищены», - подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Британия обвинила ГРУ РФ в кибератаках по всему миру. Согласно заявлению, от атаки российских хакеров в 2017 году также пострадали киевское метро и одесский аэропорт.