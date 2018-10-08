Украинца Сущенко этапировали в российскую колонию - адвокат

Российский суд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима.

Незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания в России.

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Об этом в Facebook сообщил адвокат украинца Марк Фейгин.

"По предварительной информации Романа Сущенко этапировали к месту отбывания наказания.", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по сути. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня 2018 года Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября 2018 года Верховный суд РФ признал этот приговор законным.