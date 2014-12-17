Порошенко допустил разговор с Путиным в "нормандском формате" после минской встречи
После минского заседания может состояться еще один разговор в "нормандском формате" с участием президентов Франции, Германии и России.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по итогам заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны может состояться еще один разговор в "нормандском формате", то есть с участием президентов Франции, Германии и России.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Польши Брониславом Коморовским.
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"Достигнута договоренность (в результате телефонного разговора накануне), что по итогам трехсторонней контактной группы у нас состоится еще один разговор в "нормандском формате", - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил, что заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины может состояться в воскресенье, 21 декабря, в Минске.
Сегодня ночью Порошенко провел телефонные консультации в «нормандском формате».
По данным пресс-службы президента Украины, Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.
Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минского протокола от 5 сентября и Минского меморандума от 19 сентября. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин согласились, что необходимо соблюдение всех пунктов этих договоренностей для мирного урегулирования на Донбассе.
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Собеседники высказались за проведение встречи трехсторонней контактной группы для обеспечения прогресса по выполнению Минских договоренностей до конца недели. В частности, повестка дня встречи контактной группы должна содержать вопросы прекращения огня, выхода на линию разграничения, которая закреплена в Меморандуме, отвода войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников.