"Реальные санкции" США за Крым в ближайшем будущем уничтожат экономику РФ – советский диссидент

Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции против РФ еще не вводились.

Западные санкции против России за аннексию Крыма будут постоянно усиливаться. США имеют возможность полностью разрушить российскую экономику.

Такое заявление сделал основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России", бывший советский диссидент Герман Обухов, передает «Обозреватель». По его мнению, Америка "не отвяжется от России, не скажет "украли Крым, ну и хорошо".

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"Вор должен сидеть в тюрьме. Если Россия украла Крым, она должна за это ответить. Или возвращаешь Крым и санкции снимают, или санкции нарастают и экономика просто рухнет",— пояснил Обухов логику США.

При этом бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции против РФ еще не вводились.

"Реальных санкций пока нет. Реальные санкции — это эмбарго на нефть. Это 40% от экономики... Эмбарго будет ножом в спину — 40% экономики возьмут и выбросят. Это будет конец, не знаю, где они еще будут деньги брать", - пояснил он.

Комментируя возможные сроки введения таких санкций, Обухов отметил, что "это может быть не очень долго", и добавил, что после окончания президентского срока Дональда Трампа вероятность эмбарго возрастет.