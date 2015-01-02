Ситуация в зоне АТО: боевики усилили обстрелы

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook.

"Начиная с 18 часов вчерашнего дня, незаконные вооруженные формирования 16 раз прибегали к провокациям и обстреливали позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

Как уточняется, было применено стрелковое оружие, гранатометы и минометы. Ночью боевики обстреляли донецкий аэропорт и окрестности Чернухино.

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Минометному обстрелу также подверглись населенные пункты Старый Айдар, Золотое, Попасная, окрестности Углегорска и Чермалыка.

"5 раз незаконные вооруженные формирования открывали артиллерийский огонь, в том числе дважды из «Градов». Артиллерийскому обстрелу подверглись позиции наших войск в районах шахты «Полтавская» и населенных пунктов Ленинское, Еленовка. Под огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» попали Золотое и Ольховатка", - добавили в пресс-центре.