Главред "Страна.uа" Гужва заявил о предоставлении ему политического убежища в Австрии

В Украине в отношении главного редактора интернет-издания "Страна.ua" открыто уголовное производство по статье "Вымогательство". В конце прошлого года он бежал в Австрию, а с февраля этого года находится в розыске.

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, в отношении которого в Украине открыто уголовное производство за вымогательство, заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище! Хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто мне помогал на этом пути. Десятки людей и в Украине, и в других странах, и здесь, в Австрии, пришли на помощь", - написал он.

"И, конечно же, я благодарен властям Австрийской республики за то, что вынесли такое решение", - добавил Гужва.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.

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Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве «сфабрикованными».

Кроме того, Шевченковский райсуд Киева рассматривает еще одно уголовное производство по обвинению директора ООО "Известия Масс-Медиа" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

5 февраля Шевченковский райсуд постановил взыскать 1 млн 35 тыс. грн залога, внесенного за Гужву, в бюджет, и дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

13 февраля стало известно, что Гужву объявили во всеукраинский розыск.

Адвокаты утверждали, что их подзащитный за рубежом лечится и вернется в Украину 20 февраля.

22 февраля в Amnesty International заявили, что украинские власти усилили давление на своих критиков и независимые общественные организации, в том числе на журналистов и антикоррупционных активистов. В отчете организации за 2017 год на примере дел Гужвы и журналиста Руслана Коцабы говорится: «Власть снова пыталась ограничить право на свободу выражения взглядов, инициируя необоснованные уголовные производства против журналистов, критикующих правительство за его политический курс на востоке Украины и несостоятельность воплотить в жизнь реформы».