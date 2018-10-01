В «Відродженні» призвали Парубия направить законопроекты об адвокатуре на рассмотрение Венецианской комиссии

Отмечается, что «Відродження» предостерегает власть от такого же торопливого реформирования адвокатуры.

Депутатская группа «Партия «Відродження» обратилась к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с требованием направить все поданные законопроекты об адвокатуре на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом сообщил народный депутат группы «Партия «Відродження» Валерий Писаренко.

Он отметил, что в случае поспешного голосования законопроектов об адвокатуре украинская власть рискует повторить те же ошибки, которые допустила во время принятия судебной реформы.

«Власть уже неоднократно становилась на грабли, когда впопыхах принимала серьезные системные изменения в законодательство, в частности, относительно работы судебной системы Украины. Мы предупреждали о проблемах, к которым приведет поспешное принятие судебной реформы, а также о том, что это не восстановит доверие к судебной системе со стороны граждан, а только усилит зависимость судов от власти», – добавил Писаренко.

Он подчеркнул, что «Відродження» предостерегает власть от такого же торопливого реформирования адвокатуры.

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«Мы настаиваем, чтобы законопроекты об адвокатуре и адвокатской деятельности получили оценку Венецианской комиссии. Рассмотрение в парламенте такого важного документа, который является составной частью судебной реформы, без позиции международных профильных экспертов будет ошибкой. Мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе. Ведь закон об адвокатуре и адвокатской деятельности должен соответствовать международным стандартам и демократическим процедурам осуществления реформ», – отметил политик.

Как сообщалось ранее, 6 сентября президент внес в парламент законопроект №9055 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Депутатская группа «Партия «Відродження» совместно с адвокатским сообществом разработала альтернативный законопроект об адвокатуре №9055-1. Как заявлял народный депутат Валерий Писаренко, поспешное принятие президентского законопроекта в нынешней редакции может привести к тому, что адвокатура перестанет быть независимой и полностью подчиняться воле власти.