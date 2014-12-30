Яценюк встретится с Меркель в Берлине на Рождество

Правительственная делегация во главе с премьер-министром Украины Арсением Яценюком намерена посетить Берлин (Германия) 7 января для проведения переговоров с властями, сообщила журналистам министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Это будут общие переговоры с нашими немецкими партнерами. Премьер-министр встретится с канцлером Меркель", - сказала Яресько.

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