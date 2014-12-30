"Казаки" Луганщины утверждают, что Плотницкий - ставленник Королевской

Об этом в своем обращении заявил лидер казаков Павел Дремов, передает "Украинская правда".

"Ваши ставленники - господин Плотницкий, воруют каждый день железнодорожные эшелоны с углем. Лично я сегодня насчитал 164. На все есть документы, подтверждающие это", - заявил Дремов.

"До каких пор какие-то плотницкие, какие-то жиды непонятные будут нас обворовывать?

Я расскажу, кто такой Плотницкий – это ставленник Наталии Королевской. Сейчас в ОДА заходят люди Ефремова", - заявил он.

Дремов также заявил, что "из 10 так называемых "гумконвоев" до народа дошел один".

Он также заявил, что во время так называемых "выборов" 2 ноября, людей шантажировали социальной помощью.

Читайте такжеГлаваря "ДНР" Захарченко посадили под арест, Плотницкого из "ЛНР" вывезли в Россию - активист"Я расскажу, как прошли эти выборы. Хватит врать, мы вышли за свободу, мы свободный народ! Плотницкий заявил, что казаки – беспредельщики. Вы – вор! Вор народного доверия! Вы ввели социальные карточки: не придете на выборы, не получите пенсии… Такого шантажа не было нигде в мире, такого не было даже в "фашистской Украине". Мы требуем вашей отставки. И за нами поднимется вся Луганская область", - заявил Дремов.

Он также обвинил "вояков" Плотницкого в тому, что они "воруют все, что можно и нельзя".

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