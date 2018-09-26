"Сидят, как вдоль гроба": в сети показали эксклюзивное фото со дня рождения Порошенко

Пользователи в комментариях высмеяли снимок, отметив, что он выглядит весьма зловеще.

В сеть попало эксклюзивное фото со дня рождения президента Украины Петра Порошенко. На нем видно, что за длинным стола, во главе которого сидит сам Порошенко, также собрались члены его семьи и другие гости.

Снимок опубликовал журналист Александр Дубинский.

"Хочу поздравить Петра Алексеевича с Днем рождения. И сообщить, что празднование прошло в теплой, дружеской обстановке. Публикую эксклюзивное фото", - подписал журналист снимок в Facebook.

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Пользователи в комментариях высмеяли снимок, отметив, что он выглядит весьма зловеще.

"И только одна свеча. Выглядит зловеще", "Сидят, как вдоль гроба, и свеча на нем", "Всем раздали ноты, петь будут", "Сходка", "А одна свеча – это намек?", - прокомментировали снимок пользователи.

Как сообщал УНИАН, Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации.